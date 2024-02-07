Saldırı hazırlığındaki 4 terörist daha 12'den vuruldu

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 'den yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.