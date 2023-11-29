Samsun'da dev operasyon: 34 kişi yakalandı
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Çalışmada, aralarında "uyuşturucu kullanmak", "silahla yağma" "hırsızlık", "kasten yaralama" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 34 kişi yakalandı.
Ekipler, zanlıların adreslerinde yaptıkları aramalarda 11 tabanca, 2 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca 32 kesici aleti ele geçirdi.
Zanlılar, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.
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