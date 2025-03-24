  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Saraçhane’deki gösterilerde provokasyon yapan ABD'li sınır dışı edildi

Saraçhane’deki gösterilerde provokasyon yapan ABD'li sınır dışı edildi

Saraçhane’deki gösterilerde provokasyon yapan ABD'li sınır dışı edildi
Güncelleme:

İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’deki gösterilerde provokatif davranışlar sergileyince gözaltına alınan ABD vatandaşı, akşam saatlerinde sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınması sonrası Saraçhane’deki belediye binası önünde provokatif davranışlar sergileyen ve "beşinci kol faaliyetleri"nde bulunan ABD uyruklu M.G. bugün gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan" gözaltına alınan ve bu maddelerden işlem yapılan M.G., akşam saatlerinde sınır dışı edilerek üçüncü bir ülke üzerinden ülkesi ABD'ye gönderildi. Türkiye saati ile 20.30’da sınır dışı edilen M.G.'nin İstanbul’da kaldığı süre zarfında ülke aleyhinde provokatif yayınlara imza attığı belirtildi.

Ülkeye 20 Mart’ta giriş yaptı

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından bir gün sonra 20 Mart’ta İstanbul’a giriş yaptığı belirlenen Michael M.G.'nin yaptığı yayınlarda, "Dinleyin, WhatsApp grubundaki herkes! Facebook'a gidip yayımladığım bu videoyu paylaşmanızı istiyorum. İşte tam burada tam olarak ilginize ve desteğinize ihtiyacım var, yardımınıza ihtiyacım var. Inside Israel sayfasına girin ve videomuzu paylaşın. Biz yapamayız, çünkü hükümet interneti kısıtladı. Teşekkürler" ifadelerini kullanarak beşinci kol faaliyeti yürüttüğü ifade edildi.

İHA

Etiketler saraçhane provokatör abd abd vatandaşı gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor! İmamoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu Dolar, Euro, altın ve gümüşün tepkisi bu oldu İmamoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu Dolar, Euro, altın ve gümüşün tepkisi bu oldu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de soruşturma başlatıldı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de soruşturma başlatıldı 4 gün sürecek! Uzmanı uyardı: Acil değilse dışarı çıkmayın 4 gün sürecek! Uzmanı uyardı: Acil değilse dışarı çıkmayın Ustasının boğazını keserek öldürdü, ifadesi kan dondurdu Ustasının boğazını keserek öldürdü, ifadesi kan dondurdu Erdoğan şimdi de Mansur Yavaş'ı topa tuttu... ''Sokak teröristlerine kucak açanlar...'' Erdoğan şimdi de Mansur Yavaş'ı topa tuttu... ''Sokak teröristlerine kucak açanlar...'' Merkez Bankası'nın ne kadar döviz sattığı hesaplandı Merkez Bankası'nın ne kadar döviz sattığı hesaplandı Yeni keşif: Mısır piramitlerinin altından bakın ne çıktı? Yeni keşif: Mısır piramitlerinin altından bakın ne çıktı? İmamoğlu protestolarının bilançosu açıklandı: Binden fazla gözaltı var İmamoğlu protestolarının bilançosu açıklandı: Binden fazla gözaltı var Otomotiv devinden çalışanlarına ''çılgın'' istifa kampanyası! Otomotiv devinden çalışanlarına ''çılgın'' istifa kampanyası!
Google tepkiler üzerine İmamoğlu'nun ünvanını değiştirdi Google tepkiler üzerine İmamoğlu'nun ünvanını değiştirdi Özgür Özel'den tarihi Saraçhane resti Özgür Özel'den tarihi Saraçhane resti AK Parti'de ''İmamoğlu'' istifası AK Parti'de ''İmamoğlu'' istifası Öğrenciler ünlü kahvecinin şubesini mühürledi Öğrenciler ünlü kahvecinin şubesini mühürledi Melih Gökçek'ten Dilek İmamoğlu için çirkin ifadeler! Melih Gökçek'ten Dilek İmamoğlu için çirkin ifadeler! İBB’den Şehzadebaşı Camii'ye zarar verildiği iddialarına yanıt İBB’den Şehzadebaşı Camii'ye zarar verildiği iddialarına yanıt İstanbul'da Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı İstanbul'da Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı Zam talebini reddeden kiracısına kızıp, öyle bir şey yaptı ki... Zam talebini reddeden kiracısına kızıp, öyle bir şey yaptı ki... Bankada parası olana müjde: Stopaj indirimi geliyor Bankada parası olana müjde: Stopaj indirimi geliyor Bozdoğan Kemeri'nde polis memuru ile genç kadının diyaloğu kameralara böyle yansıdı! Bozdoğan Kemeri'nde polis memuru ile genç kadının diyaloğu kameralara böyle yansıdı!