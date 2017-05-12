Şarap devine polis baskını

Türkiye’nin önde gelen şarap firmalarından birinin kullanılmış bandrollü kapüşonlarla şişeleme yaparak piyasaya sürdüğü ihbarını alan emniyet güçleri, dün savcılık talimatıyla, şirketin şarap sattığı marketler ve eğlence yerlerine baskın yaptı.

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre araştırmada, çok sayıda daha önce satılmış şişelerde kullanılan bandrollü kapüşonların kullanıldığı belirlendi. Bunun üzerine firmanın Arnavutköy’deki fabrikasına operasyon düzenlendi. Fabrikada kullanılmış bandrollü kapüşonlarla şişeleme yapıldığı belirlendi. Piyasaya sürmek üzere hazırlanan 2 bin 500 şişe şaraba el konuldu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de şişelerin içerisindeki şarapta insan sağlığını tehdit eden bir madde olup olmadığı ile ilgili inceleme yapılmak üzere numune aldı. Vergi kaçakçılığı suçlamasıyla şüpheli olan firma sahibi A.K’nın yurtdışında olduğu anlaşıldı.



