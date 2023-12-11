Savcıyı öldürtmek için kiralık katil tutmuşlar

Çanakkale’de tutuklu iki kardeşin 130 bin liraya savcıyı öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edildi. Soruşturma kapsamında 7 kişilik ölüm listesi ortaya çıkarıldı.

İddiaya göre, Gökçeada ilçesinde 25 Ekim'de yaşanan olayda, hırsızlıktan tutuklanan E.Ç. ve K.Ç. kendilerine dava açan cumhuriyet savcısı A.K.'ye karşı kin gütmeye başladı

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, cezaevinde C. T. isimli kişi ile tanışan iki kardeş, şahsa önce maddi yardımda bulundu. Kardeşler iddiaya göre bir süre sonra haklarında dava açan Cumhuriyet Savcısının öldürülmesi için C. T.'ye teklifte bulundu.

Teklifi değerlendiren C. T. tahliyesine kısa bir zaman kala 130 bin lira karşılığında savcıyı öldürmeyi kabul etti. Cezaevinden çıkan C. T, E.Ç. ve K.Ç.'nin kardeşi M.Ç. tarafından karşılandı.

Şüpheliler, Gökçeada'da keşif yaparken, bir vatandaş olup biteni öğrenince jandarmayı arayıp kendisiyle birlikte aralarında Cumhuriyet Savcısının da bulunduğu 7 kişinin öldürülmesi için E.Ç. ve K.Ç. tarafından tetikçi tutulduğunu, dışarıda bulunan C. T.'nin infazları gerçekleştirmesi için keşif yaptığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili operasyon başlattı.

Gözaltına alınan C. T.'nin ifadesi alındı. Şüpheli ifadesinde, E.Ç. ve K.Ç. ile cezaevinde tanıştıklarını 2 kardeşin kendilerine 130 bin lira para verdiğini ve dışarıya çıktığında Cumhuriyet Savcısı A.K. ve hayvancılık işleriyle uğraşan A.M., F.A., G.A., K.A., Ş.A., Ü.K., ve Y..A. isimli şahısların öldürülmesi için teklif yaptıklarını söyledi.

Şüpheli teklifi ilk başta kabul etmediğini ancak dışarı çıktığında kabul ettiğini söyleyerek iki kardeşin dışarıda bulunan kardeşleri M.Ç. ile keşif yapmaya başladıklarını itiraf etti. Tetikçinin telefonunda, Cumhuriyet Savcısının işine giderken kullandığı güzergaha ait yol bilgileri ve yine savcıya ait fotoğraflar ele geçirildi. Tetikçi tutuklandı. Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

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