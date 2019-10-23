Şehit Zekeriya Altınok'un KHK ile ihraç edildiği ortaya çıktı

Doğubayazıt’ta önceki gün, İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu ile Kozlu Üs Bölgesi arasında devriye görevi yapan askerleri taşıyan zırhlı araca, PKK tarafından roketatarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 5 asker yaralandı. Askerlerden 3’ü Doğubayazıt’a, biri Erzurum’a, biri ise Iğdır’daki hastanelere kaldırıldı. Iğdır Devlet Hastanesi’nde ameliyat edilen Er Burak Zekeriya Altınok, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Polis olarak görev yaparken 701 sayılı KHK ile 2017 yılında mesleğinden ihraç edilen Altunok’un 16 ay cezaevinde tutuklu olarak yargılandığı ortaya çıktı.

Evli ve iki çocuk babası olan Altunok’un cenazesi bugün (23 Kasım Çarşamba günü) Kayseri’ye getirilerek Kalem Kırdı Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazın ardından Kartal Askeri Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

"ALLAH KATINDA TÜM SUÇLARDAN BERAAT ETTİ"

Avukat Ahmet Demirci yaptığı paylaşımlarda müvekkili ile ilgili bilgi verdi. Demirci şunları söyledi:

“16 Ay cezaevinde yatan müvekkil Yargıtay’ın bozma ilamıyla yeniden yargılandı ve 'ceza verilmesine yer olmadığına dair karar' verildi. Bir insanın 16 ayını geri verebilmek için yapılabilecek hiçbir şey yok adaleti zamanında tesis etmek dışında.

Size en mutlu sonu bildiriyorum. Müvekkilim Burak Zekeriya Altunok bu dosyadan sonra vatani görevi için gittiği Peygamber Ocağında dünyadaki bütün suçlamalardan beraat etmiş ve şehit olmuştur. Allah rahmet eylesin.”