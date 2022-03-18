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  4. Senin anneliğin batsın! 1 yaşındaki çocuğuna şırıngayla çamaşır suyu içirdi

Senin anneliğin batsın! 1 yaşındaki çocuğuna şırıngayla çamaşır suyu içirdi

Senin anneliğin batsın! 1 yaşındaki çocuğuna şırıngayla çamaşır suyu içirdi

Diyarbakır'da bir kadın, dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle tartıştığı için sinirlenerek bir yaşındaki çocuğuna şırıngayla çamaşır suyu içirdiğini itiraf etti. Hastaneye getirilen küçük kızın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Bismil Devlet Hastanesi'ne dün akşam saatlerinde kusma şikayetiyle getirilen L.Y. adlı kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağırlaşan L.Y., burada yoğun bakıma alındı. Doktorlar, L.Y.'nin neden kustuğunu öğrenmek için anne N.E.'ye sorular sordu.

 İTİRAF ETTİ
N.E. de dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle tartıştığını, daha sonra sinirlenip kızına şırınga ile çamaşır suyu içirdiğini itiraf etti.

İhbarla hastaneye gelen polis ekipleri, N.E.'yi gözaltınaaldı. N.E.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, L.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Etiketler şırınga çamaşır suyu anne
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