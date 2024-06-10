Sevgililer gününde öldürülen genç kız ''tetikçi'' çıktı

Adana'da 14 Şubat sevgililer gününde canice öldürülen 19 yaşındaki genç kızın "tetikçi" olduğu ve ölüm emri verilen şahsı yaraladığı için öldürüldüğü öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine 14 Şubat'ta giden Y.B. (20), sevgilisi İ.A.'ü (19) kendisini aldattığı gerekçesiyle öldürdüğü söyleyip portakal bahçesine gömdüğü ihbarını yaptı. Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Y.B. Gözaltına alındı. Ekipler daha sonra İ.A.'ü cesedini bulmak için çalışma başlattı.

“Kiralık otomobilin GPS'den adres tespit edildi, kadavra köpeği ‘Asena' cesedi buldu”

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Y.B.'un kiraladığı otomobilin GPS'den koordinatları bularak İ.A.'ün Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'ndeki bir bahçede olduğu tespit etti. Kadavra köpeği ‘Asena' bahçede yaptığı aramada İ.A.'in toprağa gömülü cesedini buldu.

“İşkence edip sonra da tabancayla vurmuşlar”

Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan İ.A.'e yapılan otopside 11 Şubat'ta önce öldüresiye işkence yapılarak kolunun ve kaburgalarının kırıldığı ardından da tabanca ile vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldüğü belirlendi. İ.A.'ün cenazesi gözyaşları içinde Seyhan ilçesindeki Yeşiloba Mezarlığında toprağa verildi.

“Polis İ.A.'in tetikçi olduğu tespit etti”

Cinayet Büro Amirliğine bağlı özel ekip İ.A.'ün cinayetini aydınlatmak için çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Yapılan çalışmalarda İ.A.'in 3 gün önce İzmir'den gelerek sosyal medya üzerinden tanışıp buluştuğu E.A.'yı (22), evinde duş alırken tabancayla 3 yerinden vurup kaçtığını tespit etti. Tedavisinin ardından taburcu olan E.A. ifadesinde, ”İnternette tanışıp, yakınlaştık ve evimde buluştuk. Bir neden yokken duş aldığım sırada beni vurdu” dedi.

“İ.A.'in öldürülmesi azmettirenler cinayetin özel ekibinden kaçamadı”

Cinayet büroda kurulan özel ekip, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Takip Sistemi'nden (PTS)'den yaptığı inceleme de İ.A.'in öldürüldüğü gece otomobil içerisinde yalnız olmadığını belirledi. Olayı derinlemesine araştıran polis İ.A.'in eski sevgilisi A.A. (27) ve arkadaşı M.G. (26) cinayet gecesi otomobilde olduğunu tespit etti. Sorguya alınan katil Y.B., ”Aslında ben kızı tanımıyorum. Yanımda İ.A.'in asıl sevgilisi A.A. ve arkadaşı M.G. vardı. Kızı öldürmemi istediler. Bana cezaevinde bakacaklarını söylediler” dedi. Yapılan çalışmalar neticesinde, A.A. ile M.G.'ün husumetli olduğu E.A.'yı öldürmek istediği için tetikçi olarak İ.A.'i tuttukları belirlendi. E.A.'nın saldırıdan kurtulması üzerine planlarının ortaya çıkacağını anlayan şüphelilerin, İ.A.'i “Polis seni arıyor. Seni saklayacağız” diye buluşup, Y.B.'a öldürdükleri belirtildi.

“Operasyonla şüpheliler evlerinde yakalandı”

Cinayet Büro Amirliğine bağlı polisler, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'ndeki 2 farklı eve yaptığı operasyonda A.A. ve M.G.'ü kıskıvrak yakaladı. Katil Y.B.'un ağabeyi A.Y.B. (23) ise kardeşini sakladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler A.A. ile M.G., sorgularında birbirlerini suçlayıp, E.A.'nın yaralanmasını ve İ.A.'in öldürülmesini azmettirenin kendisi olmadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA