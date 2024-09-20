Sivas'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs takla attı
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün istinat duvarını aşarak takla atması sonucu 14 kişi yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.
T.A'nın kullandığı minibüs, Sivas-Erzincan kara yolu Koyulhisar ilçe girişi Üçyol Kavşağı'nda, istinat duvarını aşarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüste bulunan 14 işçi yaralandı. Araçta sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA
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