Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 24 kişi yaralandı. Otobüsteki yolculardan biri, ''Hayatımızı kurtaran şofördür. Karşıdan gelen araç direkt otobüsün üzerine geliyordu. Şoför aracı sağa attı. Sağa atınca da çok şükür kurtardı'' dedi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Kemrelü mevkisinde meydana geldi. Ankara’dan Van'a gitmekte olan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yolcu otobüsünde bulunan 24 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

'SOLLAMA YAPARKEN BU KADAR İNSANI ÖLDÜRÜYORDU, SOĞUKKANLI DAVRANMASAM HEPİMİZ ÖLMÜŞTÜK'

24 kişinin yaralandığı kazada aracın şoförü konuştu. Tek şeritli yolda sollama yapan araca çarpmamak için otobüsü bilinçli olarak yolun kenarına devirdiğini belirten otobüs şoförü C.K., "Seyir halindeyken gittiğim istikamette yol yapımı vardı. Karşıdan bir araç geliyordu. Bize vurmasın diye mecburen aracı şarampole çevirdim. Tek şeritli yolda sollama yaparken bu kadar insanı öldürüyordu. Aracı şarampole yan yatırdım. Herkesin canını kurtardım. Muavinim yanımdaydı. O kadar soğukkanlı davranmasam kesinlikle hepimiz ölmüştük" ifadelerini kullandı.

'HAYATIMIZI KURTARAN ŞOFÖRDÜR'

Otobüste bulunan bir yolcu, "Ben 16'ncı koltukta oturuyordum. Hayatımızı kurtaran şofördür. Karşıdan gelen araç direkt otobüsün üzerine geliyordu. Şoför aracı sağa attı. Sağa atınca da çok şükür kurtardı" dedi.

DHA