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Siverek-Diyarbakır yolunda tır alev alev yandı

Siverek-Diyarbakır yolunda tır alev alev yandı
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Siverek-Diyarbakır kara yolunun 3'üncü kilometresinde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen tır kullanılamaz hale geldi.

Siverek-Diyarbakır kara yolunun 3'üncü kilometresinde seyir halindeki bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay, gece geç saatlerde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır, Siverek-Diyarbakır kara yolunda seyir halindeyken alev aldı. Alevler, kısa sürede tırın motor kısmı ve şoför mahallini sardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak tır, kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Etiketler Siverek diyarbakır Yanan tır TIR yangını Tır yangını siverek
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