Sokak köpekleri kız çocuğuna kabusu yaşattı

Erzurum'da okul dönüşü sokak köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki minik kız çocuğu ölümden döndü. Sokak köpeklerinin saldırısında başından, sırtından, karnından ve kalçasından yaralanan çocuğun kulağından da bir parça koparttı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde okuldan dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. E.S., Toptepe Mahallesi'nde okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin yardımıyla sahipsiz köpeklerden kurtarılan E.S., kaldırıldığı Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sarıtaş'ın hastanenin acil servisindeki "kırmızı alan" bölümünde tedavisine devam ediliyor.

Baba Y.S., köpeklerin saldırısında kızının kulağından küçük bir parçanın koptuğunu söyledi. Dört çocuğunun en büyüğü olan kızı E.S. için çok üzüldüğünü ve endişe ettiğini ifade eden Y.S. şöyle devam etti:

Kızım okuldan gelirken yaklaşık 10 köpeğin saldırısına uğradı. Ben koştum ama yetişemedim, oradaki vatandaşlar kızımı köpeklerin elinden kurtardı. Hemen ben de hastaneye getirdim. Kızım başından, sırtından, kulağından, karnından ve kalçasından yaralandı. Kızım ölümden döndü. Kafasında derin bir yara vardı. Köpek ısırması olduğu için dikiş atılmadı, farklı bir müdahale yöntemi kullanıldı. Henüz kuduz teşhisi konulmadı. Sorumlulardan şikayetçiyim, gerekenin yapılması istiyorum.

AA