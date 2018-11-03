Bir kente müjde ! Çalışmalar tamamlandı
Bir kente müjde ! Çalışmalar tamamlandı
OHAL KHK'sıyla ilgili kanun yayımlandı
OHAL KHK'sıyla ilgili kanun yayımlandı
Meteoroloji tarih verdi ! Şemsiyeleri hazırlayın
Meteoroloji tarih verdi ! Şemsiyeleri hazırlayın
Gizemli olay ! Dünya şokta, ortadan kayboldu !
Gizemli olay ! Dünya şokta, ortadan kayboldu !
PKK'lılardan öğrenci yurduna saldırı !
PKK'lılardan öğrenci yurduna saldırı !
Yatırımcılar dikkat ! Altın fiyatları ne kadar oldu ?
Yatırımcılar dikkat ! Altın fiyatları ne kadar oldu ?
Bakan Albayrak'tan ÖTV ve KDV açıklaması
Bakan Albayrak'tan ÖTV ve KDV açıklaması
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 03 Kasım 2018 10:04

Sokak ortasında kız arkadaşını bıçakladı

Çorum'da İran uyruklu bir kişi kız arkadaşını göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Sokak ortasında kız arkadaşını bıçakladı
A+ A-

Çorum'da Barış İ., Irak uyruklu kız arkadaşı N.B.'yi çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, kentin en kalabalık bölgelerinden Gazi 4. Sokak'ta meydana geldi. Barış İ., ablasıyla sokakta yürüyen Irak uyruklu kız arkadaşı 17 yaşındaki N.B., ile karşılaştı. Barış İ. ile N.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Barış İ., genç kızı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından N.B., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan Barış İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

bıçak , kız arkadaş , çorum
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM