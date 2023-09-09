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Söke’nin Karina Sahili’nde içki yasağı

Söke’nin Karina Sahili’nde içki yasağı
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Aydın’da Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Karina Sahili’nde alkol satışına yasak getirildi.

Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın güneyinde Doğanbey Mahallesi sınırları içinde kalan Karina Koyu Plajı’nda alkol satışının yasaklandığını belirten tebliği bölgede bulunan işletmelere Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Alkol satış yasağı kararı Dilek Yarımadası Milli Parkı’na ait Karina Koyu Plajı’nı kapsıyor.

Karina Koyu’ndaki restoranların, kapalı alanlarında içki satışı yapabileceği ancak milli parka ait plaj kısmına konulan masalarda içki servisi yapamayacağı öğrenildi. 

 

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