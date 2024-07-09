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Suavi’nin eşi Gönül Yılman Saygan gözaltında

Suavi’nin eşi Gönül Yılman Saygan gözaltında
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Sanatçı Mehmet Suavi Saygan’ın eşi Gönül Yılman Saygan gözaltına alındı.

Mehmet Suavi Saygan’ın eşi Gönül Yılman Saygan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir’de gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınma nedenini bilmediğini belirten Saygan, “Herhangi bir kötü muamele yok. Önce karakola sonra adliyeye ifadeye gideceğim” ifadelerini kullandı.

Etiketler Gönül Yılman Saygan suavi gözaltı
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