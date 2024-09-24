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Suç makinesi polis katiliyle ortaya çıktı: Yeni bir suç örgütümüz daha var: Piton 82

Suç makinesi polis katiliyle ortaya çıktı: Yeni bir suç örgütümüz daha var: Piton 82
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İstanbul'da kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Y.G.'nin 'PİTON 822' isimli gruba dahil olduğu iddia edilirken, gazeteci İsmail Saymaz "2014'ten bugüne giderek büyüdüler" diyerek 'Kamikaze dronu' detayına dikkat çekti.

İstanbul Ümraniye'de 26 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 19 yaşındaki Y.G.'nin karıştığı 26 suç dosyası özellikle Türkiye'de suç örgütlerinin durumunu yeniden gündeme getirdi. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de katıldığı canlı yayında Şeyda Yılmaz'ın şehit olduğu saldırıyı ve yeni nesil suç ağını anlattı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın açıklamaları şöyle:

"Ümraniye'deki örnek istisnai bir örnek değil. Bakın Sinan Ateş cinayetindeki tetikçi Eray Özyağcı tam olarak bu profil. 12-13 yaşında kapkaçla gaspa girmiş. Benim ulaştığım beşin üzerinde kapkaç dosyası var. Hep aynı gruplar kapkaç suçlarına karışmış. Tabi bunun bir de yan suçları var. Alıkoyma yaralama gibi. Buna bir suç kariyeri diyebiliriz. Yeni nesil bir suç ağı ile karşı karşıyayız.

İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana'nın kenar mahallelerinde uyuşturucu, kapkaç, haraç etrafında yetişmiş gruplar. Bu kişinin grubunun adının PİTON 82 olduğu iddia ediliyor. Belli ki bu yeni bir grup. Zamanla bir üst klana katılacak. Şimdilik bunlar üst grupların taşeron işlerini görüyorlar.

Haraç uyuşturucu işleri ile meşgulken Türkiye çapında iş yapmaya başladılar. Sonra da Skaljari ve Kavac gibi çetelerin taşeronu oldular. Bu örgütlerin en gelişkin modeli Daltonlar. Bunlar Türkiye'nin suç dünyasına motosikletli saldırıyı getirdiler. Bunların temel ekonomisi de uyuşturucuya dayanıyor.

15-20 yaş grubunu çokça etkiliyor. Bu kabadayılık kültürüne öykünmeye benzemiyor. Oranın bir jargonu kültürü var. Uyuşturucuya kadın işine bulaşmazlar. Barış Boyun hadisesinde iş tüm çıplaklığı ile ortaya çıkıyor."

Etiketler şeyda yılmaz şehit polis memuru suç örgütü piton 82 suç makinesi ismail saymaz
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