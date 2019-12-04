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ŞULE ÇET DAVASINDA KARAR ÇIKTI
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  4. 04 Aralık 2019 12:14

Şule Çet davasında karar çıktı

Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada sanık Çağatay Aksu müebbet ve 12 yıl 6 ay, Berk Akand 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şule Çet davasında karar çıktı
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Ankara'da Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin iki sanığın "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanıklardan Çağatay Aksu'ya müebbet ve 12 yıl 6 ay, Berk Akand'a ise ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Mayıs 2018'de şüpheli ölümüyle Türkiye gündemine oturan üniversitesi öğrencisi Şule Çet davasında bugün karar çıktı. Sanıklar bugün son savunmasını yaptı.

Ankara'da, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in (23), geçen 29 Mayıs'ta plazanın 20'ncı katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili, tutuklu sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) yargılanması bitti.

Davanın 20 Kasım'daki son duruşmasında, savcı mütalasını açıklamış ve olay için "cinayet" demişti. Sanıklardan birine müebbet, diğerine ise 31 yıl hapis cezası istenmişti.

Üniversite öğrencisi Şule Çet 29 Mayıs 2018'de bir iş merkezinden şüpheli şekilde düşerek hayatın kaybetmişti. O sırada Çet'in yanında olan Çağatay Aksu ve Berk Akand, "cinayet" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklu yargılanıyordu.

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