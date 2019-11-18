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  4. 18 Kasım 2019 18:26

Süper mevlit sonrası muhafazakar sosyeteden bir çılgın parti daha

Türkiye Büşra Nur Çalar'ın şatafatlı hayatına odaklanmışken, bir görüntü daha sosyal medyanın gündeminde. 'Londra'dan gelen Tubiş'e hoş geldin partisi...' AK Parti aday adayı olan Ahu Kalfa'nın partisi gündeme bomba gibi düştü.

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Türkiye Sağlık Bakanlığı Müşaviri Ahmet Emin Söylemez’in eşi Büşra Nur Çalar’ın bebeğine düzenlediği mevlid’e odaklanmışken, bir başka akıllara durgunluk varan görüntü daha ortaya çıktı.

'Londra'dan gelen Tubiş'e hoş geldin partisi...'  başlığı ile yayınlanan görüntüler AKP 27. Dönem 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı Hürrem Ahu Kalfa’ya ait. Gösteri ve şatafatın hangi seviyelere geldiği, görüntülerde ortaya çıkıyor.

"LONDRA'DAN GELEN TUBİŞ'E HOŞ GELDİN PARTİSİ"

Türkiye gösterişli mevlid videolarını ve şatafatı konuşmaya devam ederken, sosyal medyada yine çok tartışılacak başka bir video ortaya çıktı.

Bu kez, "Londra'dan gelen Tubiş'e hoş geldin sürprizi, kuzenlerle" videosu gündeme oturdu.

Görüntülerde, "Kuzen buluşması" adı altında lüksün, gösterişin, abartının ve ölçüsüzlüğün ne boyutlarda olduğu gözler önüne serildi.

Söz konusu video, sosyal medyada, tıpkı diğer ölçüsüz, gösterişli ve abartılı görüntüler gibi büyük tepki topladı.

Bu da muhafazakar sosyetenin bebek mevlidiBu da muhafazakar sosyetenin bebek mevlidi

 

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