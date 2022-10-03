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  4. Suriyeli ''insan kaçakçısı'' suç üstü yakalandı

Suriyeli ''insan kaçakçısı'' suç üstü yakalandı

Yasal ya da kaçak yollarla Türkiye'ye gelen Suriyelilerle ilgili tartışmalar sürerken polisin durdurduğu Suriyeli bir şoförün aracında 5 Suriyeli kaçak tespit edildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 Adana yönü uygulama noktasında, şüphe üzerine otomobili durdurdu.

Yapılan incelemede, Suriyeli beş kişinin yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Otomobil ile şüphelilerin üst aramasından çıkan 7 bin 500 dolara da el koyuldu.

Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, Suriyeli sürücü A.A.  ile H.I.  da gözaltına alındı.

DHA’nın haberinde kaçakların sınır dışı edilip edilmediği bilgisi geçilmedi.

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