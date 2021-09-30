Suriyeli zanlı 17 yaşındaki genci kalbinden bıçaklanarak öldürdü

İzmir'de 17 yaşındaki bir genç ile Suriyeli M.A. arasındaki sözlü atışmada, 17 yaşındaki Batuhan B. kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, laf atma tartışmasında Suriye uyruklu M.A.'nın (20) kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladığı Batuhan B. (17) hastanede hayatını kaybetti.



Olay, saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Barış Yapı Sitesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, tarım işçisi M.A. evine gittiği sırada sitenin bahçesinde iki arkadaşıyla kaldırımda oturan Batuhan B.'a, "İyi akşamlar, ulan" diyerek seslendi. Batuhan B.'ın "Ne diyorsun, ulan sen" diyerek karşılık vermesi sonucu kavga çıktı. M.A. cebinden çıkardığı bıçakla Batuhan B.'ı kalbinden yaralayıp kaçtı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan B., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan Suriye uyruklu M.A.'yı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. M.A.'nın teslim edildiği İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.