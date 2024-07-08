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Suriyeliler genç kızların ellerindeki Türk Bayrağını aldı

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Türkiye'de başta Suriyeliler olmak üzere sığınmacılarla ilgili tartışmalar sürerken, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın sosyal medyadan paylaştığı ve Suriyelilerin, ellerinde Türk Bayrağı ile yürüyen iki genç kızın üstüne koşup ellerinden bayrağımızı aldıkları anlara dair görüntüler olay oldu.

AK Parti iktidarının 2011 yılından bu yana tüm tepkilere rağmen değiştirmediği sığınmacı politikası nedeniyle tartışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'deki "sığınmacı" sorununu ilk gündeme getiren siyasetçi olan ve o gün bugündür Türkiye'deki yabancı uyruklu sığınmacıların artık ülkelerine dönmesi gerektiğini savunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün de sosyal medyada bir video yayınladı.

Videoda 2 Türk kızının elindeki Türk Bayrağının Suriyeli bir grup tarafından alındığı görülüyordu.

 

Suriyelilerin arasındaki konuşmaları da aktaran Özdağ Suriyeliler arasında şu diyalogların geçtiğini belirtti.

"Bayrağı alın bayrağı alın,
Evet bayrağa el konuldu,
Bayrağı alan kaçsın kayıp olsun,
Basmayın bayrağa, sadece alın gidin onu."

Devamında Ümit Özdağ “Bu insanlar için 2011 senesinden buyana 160 milyar dolar harcama yaptık. Canlarını kurtardık, çocuklarına ve kendilerine baktık ve bakmaya devam ediyoruz. Ve yaptıklarına bakın. En ufak bir Şükran duygusu yok.” İfadelerini kullandı.

Etiketler Suriyeli türk bayrağı Türk kızlar genç kızlar Ümit Özdağ
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