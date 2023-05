Tahta kaşıkla istismar sonrası dahil olduğu çeteyi polise yakalattı

Zonguldak'ta, dahil olduğu uyuşturucu çetesine ait silahı düşürüp polise yakalatınca, çetenin tahta kaşıkla cinsel istismarına ve işkenceye uğrayan yabancı uyruklu üniversite öğrencisi itiraflarıyla çetenin çökertilmesini sağladı.

Zonguldak'ta, yabancı uyruklu üniversite öğrencisi A.S.K. (24), dahil olduğu uyuşturucu çetesine ait silahı düşürüp polise yakalatınca, çetenin, tahta kaşıkla cinsel istismarına ve işkenceye uğradı. Uyuşturucu çetesinden kurtulan A.S.K. polise sığındı. 8 çete üyesi yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde Azerbaycan uyruklu öğrenci A.S.K.'nin köpeğe silah doğrulttuğunu görenler, okul güvenliğine haber verdi. Güvenlik görevlileri gelince kaçan A.S.K., bu sırada silahı yere düşürdü. Polis ekipleri silaha el koyup, A.S.K.'yi arama çalışması başlattı. A.S.K.'ye kendisinin de dahil olduğu uyuşturucu çetesi tarafından, silahı düşürdüğü için bir evde işkence yapıldı. Tahta kaşıkla cinsel istismara maruz kalan A.S.K.'nin eziyet görüntüleri çete üyeleri tarafından kaydedildi. Görüntüleri kullanan çete yöneticileri, A.S.K.'ye şantaj yapıp ailesinden 500 bin lira fidye istedi ve öğrenciyi darbetti. Çeteden kurtulan A.S.K. polise gidip, yaşadıklarını ve çetenin faaliyetlerini anlattı. A.S.K., çete tarafından tehdit edildiği için önceleri polise gidemediğini ifade etti.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

A.S.K.'nin çeteyle ilgili itirafları üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente uyuşturucu getiren ve üniversite öğrencilerine şantajla torbacılık yaptırdığı iddia edilen çeteye, operasyon düzenledi. Farklı adreslere yapılan baskınlarda çete yöneticileri olduğu öne sürülen Ayhan K. ve oğlu Samet K. ile beraber toplamda 8 çete üyesi gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan A.S.K ve 8 çete üyesi, 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Yağma', 'Şantaj', 'Gasp', 'Tehdit', 'Eziyet', 'Ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'Oto hırsızlığı’ gibi suçlamalarla adliyeye sevk edildi. Yaşadığı işkenceden dolayı A.S.K.'nin yüzünde morluklar bulunduğu ve kolunun alçılı olduğu görüldü. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

