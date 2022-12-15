Tanker, hafif ticari aracı biçti: 3 ölü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tankerin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, D-130 yolu Karamürsel Ereğli mevkisinde meydana geldi. Karamürsel yönüne giden Ahmet A.'nın (42) kullandığı tanker, kavşaktan hatalı dönüş yapan Ayşegül Y. kontrolündeki hafif ticari araca yandan çarptı. Hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle savrulurken, hızı kesilmeyen tanker, bir süre daha ilerledi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ayşegül Y. ile aracında bulunan Miray K. yaşamını yitirdi, Feyza G. (20) ise ağır yaralandı. Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G., tedaviye alındı.

Kaza anı ise yol kenarındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Karşı yönden gelen hafif ticari aracın; trafik ışıklarında orta şeritte yavaşladığı, aniden sola doğru dönüş yaptığı, TIR'ın sinyalleri yanmasına rağmen duramayarak hafif ticari araca çarptığı, aracın çarpmanın etkisiyle savrulduğu görüldü. Tanker sürücüsü Ahmet A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FEYZA DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, meydana gelen kazada Ayşegül Y. (24) ile araçta bulunan Miray K. (20) olay yerinde yaşamlarını yitirirken, ağır yaranan Feyza G. (20) kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA