Tarihi Galata Kulesi'nde intihar girişimi

Beyoğlu’nda bir genç, tarihi Galata Kulesi’nde intihar girişiminde bulundu. Bir anda aşağı atlayan genç ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, öğle saatlerinde Beyoğlu’nda bulunan tarihi Galata Kulesi’nde yaşandı. Kuleye gezmek için gelen Osman D.(18) isimi genç, diğer ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasında birden aşağı atladı. Beton zemine düşen genç, ağır yaralandı.

ZİYARETÇİLER DIŞARI ÇIKARILDI

Olay sırasında Galata Kulesi’nde bulunan ziyaretçiler de büyük şok yaşadı. Güvenlik görevlilerince Galata Kulesi’ne gelen ziyaretçiler boşaltıldı.

Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı gence kalp mesajı yaparak hayata döndürdü. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"SIRT ÜSTÜ DÜŞMÜŞ"

Yaşananlar sırasında Galata Kulesi’nde bulunan Sümeyye Şen isimli genç kız, "Biz içerideydik. Birden aşağı atlamış. Görenler çok fazla ağladılar, fenalaşanlar oldu. Sırt üstü düşmüş. Direk ambulans geldi. Bir hemşire yaşadığını fark etmiş. Suni teneffüse başladılar. Ambulans geldi. Tekrar hayata döndürdüler ve hastaneye kaldırdılar" diyerek yaşananları anlattı.