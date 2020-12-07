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  4. 07 Aralık 2020 21:52

Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 23 yaralı

Denizli'nin Kale ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu oluşan kazada 23 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 23 yaralı
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Edinilen bilgiye göre Yaşar Önkol idaresindeki midibüs ilçe yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücü ve 22 işçi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla midibüsten çıkarılarak ambulanslarla Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden döndükleri belirtildi. 

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