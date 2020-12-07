Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 23 yaralı

Edinilen bilgiye göre Yaşar Önkol idaresindeki midibüs ilçe yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücü ve 22 işçi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla midibüsten çıkarılarak ambulanslarla Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden döndükleri belirtildi.