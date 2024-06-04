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  4. Köpekler ortaya çıkardı: Tarlada tüyler ürperten olay

Tarlada insana ait kemikler bulundu

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Sakarya'da ihbar sonrası tarlada yapılan incelemede tişört, ayakkabı ve bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi Çeşme mevkisindeki bir tarlada meydana geldi. Sokak köpeklerinin sürekli aynı noktaya giderek havlamasından ve gelen kokudan şüphelenen bir kişi, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelip, inceleme yapan ekipler tişört, ayakkabı ve bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler buldu. Kemikler ile diğer malzemeler muhafaza edilerek, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Buradaki incelemelerin ardından kemiklerin insana ait olup olmadığı belirlenecek. Kemikler insana ait çıkarsa, DNA testi ile ölen kişinin kimliği tespit edilecek. Soruşturma sürüyor. 

Sakarya'da ihbar sonrası tarlada yapılan incelemede tişört, ayakkabı ve bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

DHA

Etiketler sakarya tarla kemik
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