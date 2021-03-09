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Taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör öldü

Taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör öldü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 35 yaşındaki operatör Fevzi Kaya taş kırma makinesinin haznesine düşerek hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Yeşilvadi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Yol yapımında taş kırma makinesi operatörü olarak çalışan Fevzi Kaya, makinenin üzerinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek hazneye düştü. Olayı fark eden diğer işçiler, makineyi durdurup sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolden Fevzi Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Kaya'nın cesedi, savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Etiketler taş taş kırma makina ölüm
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