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  4. Taş kırma makinesinin içine düşen işçi hayatını kaybetti

Taş kırma makinesinin içine düşen işçi hayatını kaybetti

İstanbul Şile'de taş kırma makinesinin içine düşen 49 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Şile Üvezli Köyü yakınlarında bulunan maden ocağında saat 11.30 sıralarında 49 yaşındaki İşçi Yaşar K. henüz bilinmeyen bir nedenle taş kırma makinasının içine düştü.

YAŞAMINI YİTİRDİ
Durumu fark eden işçiler jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri makinenin içerisinde düşen K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

1 AY ÖNCE İŞE GİRMİŞ
İtfaiye ekipleri makinenin içerisinden cesedi çıkardı. K.'nin cansız bedeni ambulansla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. K.'nin bir ay önce çalışmaya başladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler şile taş kırma makinesi
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