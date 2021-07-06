Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. 2'si entübe 7 kişinin tedavisi devam ediyor.

Çorlu'da, 24 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 29 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague H. ile Emin K., Mehmet P., Sadık Akın U., Altuğ O., Turan V., Remzi Z. Nurcihan E.ve eşi Levent E. ve Hasan N. hayatını kaybetti.



Bugün ise sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.



Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan 11 kişi, taburcu edilirken, 2 'si entübe 7 kişinin tedavisi devam ediyor.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili polisin gözaltına aldığı, aralarında sahte içkileri Bulgaristan'dan getirdiğini söyleyen ve deposundan ilçedeki büfelere sattığı iddia edilen Metin D. ile Kudret U., Cengiz G., Vedat V. Hüseyin C. ve Süleyman M. mahkemece tutuklanmıştı.