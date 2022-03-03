Terör örgütü üyesi 1 kişi tutuklandı
Adıyaman’da PKK terör örgütü üyesi olduğu belirtilen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda D.D.. gözaltına alındı. Terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen D.D., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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