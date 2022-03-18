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Ters yöne giren TIR ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı

Ters yöne giren TIR ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı

Sancaktepe’de cadde üzerinde ters istikamette seyir halinde olan TIR ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada İETT otobüsü şoförü yaralandı.

Kaza, Sancaktepe İmam Rabbani Caddesi Üzerinde 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İmam Rabbani Caddesi Dudullu istikametine seyir halinde olan Serdar Ünsal kontrolündeki tır, cadde üzerinde ters yöne girerek Samandıra istikametine seyir halinde olan İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin kazayı ihbar etmesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan İETT otobüs şoförü, ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

İHA

Etiketler İETT tır otobüs kaza
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