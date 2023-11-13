Trafik kilitlendi: Osmangazi Köprüsü girişinde kaza

Osmangazi Köprüsü’nün Gebze girişinde, hafif ticari araçla çarpışan TIR devrildi.

Osmangazi Köprüsü’nün Gebze girişinde TIR devrildi. Kaza, köprü girişinin Yalova yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafifi ticari araç ile çarpışan TIR devrildi.

Yan yatan dorsenin bir bölümü yol kenarındaki yeşillik alana kaydı.

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafikte kontrollü geçişleri sağladı.

Araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.