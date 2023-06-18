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Trafikte kavga! Sinirini otobüsün camından çıkardı

Trafikte kavga! Sinirini otobüsün camından çıkardı
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İstanbul Bağcılar'da trafikte İETT şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında kavga çıktı. Kavgada motosiklet sürücüsü otobüsün camını kırıp kaçtı.

Olay, 15 Haziran Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Maslak Caddesi'nde İETT otobüsüyle seyir halinde olan şoför A.B. ile ismi tespit edilemeyen motosiklet sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Bir süre sonra otobüsün açık olan ön kapısından içeri giren motosiklet sürücüsü ile İETT şoförü kavga etmeye başladı. Kafasındaki kaskı çıkarıp eline alan motosiklet sürücüsü, otobüsün dışına çıkarak kaskla ön cama vurup kırdı. 

ŞOFÖR YAKALAMAK İÇİN ARKASINDAN KOŞTU

Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi. Motosikletine binen sürücü olay yerinden uzaklaşırken, İETT şoförü durdurmak için arkasından koştu ama yetişemedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Uzun süre yol ortasında kalan İETT otobüsü nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. İETT şoförünün şikayetçi olması üzerine polis ekipleri motosikletli sürücünün kimliğini belirleme ve yakalamak için çalışma başlattı. 

DHA

Etiketler iett otobüsü bağcılar motosiklet
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