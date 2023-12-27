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Tüfekle oynarken dehşet saçtı

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Çorum'da bir kişi, tüfekle oynadığı sırada kazara arkadaşını vurdu. Yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Olay Şeyh Eyüp Sokak’ta bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E.D. pompalı tüfekle oynadığı sırada kazara arkadaşı B.Ş.’yi vurarak yaraladı. Silah seslerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı B.Ş. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan şüpheli H.E.D. polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

Etiketler çorum tüfek
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