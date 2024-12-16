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Tüfekle vurulan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Tüfekle vurulan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Burdur'da arkadaşının evinde pompalı tüfekle karnından vurulan 15 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Karasenir Mahallesi'nde meydana geldi. H.Ç. (15) arkadaşının ailesinin evinde, henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle karın bölgesinden vuruldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ç., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan H.Ç., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tüfekle oynarken kazara vurulduğu iddia edilen H.Ç.'nin, olay sırasında evde bulunan 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Bu arada, H.Ç.'nin iki gün önce sosyal medyadan "Hayat denen bu dar sokağın sonuna geldik. Senin anlayacağın game over" yazılı paylaşım yaptığı görüldü.

DHA

Etiketler Burdur tüfek cinayet
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