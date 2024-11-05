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TÜPRAŞ tesislerinde şiddetli patlama

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İzmit'teki TÜPRAŞ tesislerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın planlı tatbikat sırasında yaşandığı ve kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinden Türkiye Petrol Rafinerileri'nin (TÜPRAŞ) İzmit'teki tesislerinde patlama meydana geldi. 

Bölgeden gelen ilk görüntülerde tesisten dumanlar yükseldiği görüldü. Patlama sonrası alarm çalındığı öğrenildi.

TÜPRAŞ'ta meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmit'teki TÜPRAŞ tesislerinde bir patlama meydana geldi.

PLANLI TATBİKAT SIRASINDA YAŞANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Az önce İtfaiye Daire Başkanımızdan aldığım bilgiye göre; daha önce TÜPRAŞ'ta planlı bir tatbikat vardı. Bilgimiz dahilindeydi. Kentteki tüm kurumların bilgisi vardı. O tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluk şimdi kontrol altında. Herhangi bir problem yok. Yaralı bilgisi ulaşmadı 'endişe edilecek bir durum yok' bilgisi geldi. Yangın da kontrol altında." açıklamasını yaptı.

İzmit'teki TÜPRAŞ tesislerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın planlı tatbikat sırasında yaşandığı ve kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

TÜPRAŞ HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

TÜPRAŞ'ta meydana gelen patlama nedeniyle şirketin hisseleri düşüşe geçti. TÜPRAŞ hisseleri, gün içinde yüzde 3’e yakın bir değer kaybı yaşayarak 138,80 TL seviyelerine kadar geriledi.

Etiketler tüpraş patlama Kocaeli izmit
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