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  4. 11 Mayıs 2020 08:15

Türkiye onu konuşuyor! 4 saatlik sokağa çıkma izninde ekmek teknesine döndü

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Kadir Kayak, 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkabildiği 4 saatte, boya tezgahını kurarak işine geri döndü.

Türkiye onu konuşuyor! 4 saatlik sokağa çıkma izninde ekmek teknesine döndü
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İzmir'in Tire ilçesinde oturan Kadir Kayak (83), 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkabildiği 4 saatte, boya tezgahını kurarak çalıştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan yasağın ardından bugün 11.00 ila 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Tire’de dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimileri yürüyüş yaptı kimileri ise parklarda oturarak güneşlenip, sohbet etti. Kadir Kayak ise bu izninde gezip, hava almak yerine ekmek parası kazanmak için boya tezgahını kurarak müşterilerini bekledi.

Kayak, "Mesleğim müzisyenlik ancak bunun yanında da 60 yıldır ek iş olarak ayakkabı boyuyorum. Malum salgın dolayısıyla şu anda mesleğimizi icra edemiyoruz. Bugün de 4 saatlik izinde boş durmak istemedim. Fakat beklediğim iş olmadı" diye konuştu.

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