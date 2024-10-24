  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. TUSAŞ'a saldıran teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne saldırı gerçekleştiren biri erkek biri kadın 2 terörist, saldırı öncesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a ait yerleşkeye saldırı öncesi 2 teröristin Kahramankazan’daki görüntülerine İHA ulaştı.

2 teröristin dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

5 şehidimiz var!

Hain saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

Saldırıda yaralanan 22 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Şehitlerden Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

Bu arada teröristlerin Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.

İHA

Etiketler terör teröristler tusaş tusaş saldırısı hainlerin saldırı öncesi görüntüleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
FETÖ elebaşısını bu çukura gömecekler FETÖ elebaşısını bu çukura gömecekler Hafta sonu planınızı değiştirin: Hava sıcaklıkları artıyor! Hafta sonu planınızı değiştirin: Hava sıcaklıkları artıyor! Kanlı TUSAŞ saldırısı şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Kanlı TUSAŞ saldırısı şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Hainler kalbimize saldırdı: Şehit sayısı 5'e yükseldi! Hainler kalbimize saldırdı: Şehit sayısı 5'e yükseldi! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi Şehit taksicinin cansız bedeni bagajdan çıktı Şehit taksicinin cansız bedeni bagajdan çıktı Cübbeli Ahmet, Bahçeli'nin Öcalan çağrısına Yazıcıoğlu ile yanıt verdi Cübbeli Ahmet, Bahçeli'nin Öcalan çağrısına Yazıcıoğlu ile yanıt verdi Antalya'da Starbucks'a molotoflu saldırı Antalya'da Starbucks'a molotoflu saldırı TBMM'de İYİ Partililerin eleştirdiği Bahçeli'yi, DEM Partililer savundu! TBMM'de İYİ Partililerin eleştirdiği Bahçeli'yi, DEM Partililer savundu! İstanbul'da gece kulübüne köle fantezili sapkın partiye baskın İstanbul'da gece kulübüne köle fantezili sapkın partiye baskın
Yenileme, paket, ücret, aidat... Yeni yasa Meclis'ten geçti! Yenileme, paket, ücret, aidat... Yeni yasa Meclis'ten geçti! Çalışma hayatını değiştirecek teklif Meclis'te Çalışma hayatını değiştirecek teklif Meclis'te