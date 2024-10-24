TUSAŞ'a saldıran teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne saldırı gerçekleştiren biri erkek biri kadın 2 terörist, saldırı öncesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a ait yerleşkeye saldırı öncesi 2 teröristin Kahramankazan’daki görüntülerine İHA ulaştı. 2 teröristin dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 5 şehidimiz var! Hain saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu. Saldırıda yaralanan 22 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Şehitlerden Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi. Bu arada teröristlerin Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi. İHA