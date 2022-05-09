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Tuvalet sapığı suçunu itiraf etti: ''İnsanlığımdan utanıyorum''

Tuvalet sapığı suçunu itiraf etti: ''İnsanlığımdan utanıyorum''

Muğla'da kadınlar tuvaletinin kapısının altından, cep telefonu kamerası ile kadınların uygunsuz görüntülerini çeken zanlı ifadesinde, ''Şeytana uyarak, kendime yakışmayan bir davranışta bulundum. İnsanlığımdan utanıyorum'' dedi.

Muğla'da tuvalet kapısının altından kadınların görüntülerini çeken şüpheli yakalandı.

Olay, önceki gün Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'ndaki umumi tuvalette meydana geldi.

Belediyenin işlettiği tuvaletin kadınlar bölümünde,  M.S.'nin (29) cep telefonu kamerasıyla kapının altından çekim yaptığını fark eden B.B., durumu 112'ye bildirdi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin M.S. olduğunu belirledi.

TELEFONUNDA YÜZE YAKIN GÖRÜNTÜ BULUNDU

Müştakbey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan S.'nin cep telefonunda inceleme yapıldı. Telefonunda yüze yakın kadının uygunsuz video ve fotoğrafları bulunan S., dün polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

"BİR SÜREDİR BUNALIMDAYIM"

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden M.S., "Bir süredir bunalımdaydım. Psikolojik sorunlar yaşıyorum. Şeytana uyarak, kendime yakışmayan bir davranışta bulundum. İnsanlığımdan utanıyorum. Bana güvenenleri, hayal kırıklığına uğrattım. Pişmanım ve herkesten özür diliyorum" dedi.

DHA

Etiketler muğla kadınlar tuvaleti
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