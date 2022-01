Ümitcan U.'ya müebbet hapis istemi

Ankara'da, 25 yaşındaki Esra H.'nin ölümüne ilişkin davada katil zanlısı Ümitcan U. hakkında müebbet hapis cezası istendi.

Ankara'da 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema E.’nin ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan U.'nun (28), Esra H.'nin (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili yargılandığı davada, savcı celse arasında mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, sanık U.'nun, H.'nin başına cebir uygulayarak, kafasını sert ve künt bir zemine çarptırması sonucu hayatını kaybetmesine neden olduğunu, ardından cesede yatakta bulunduğu pozisyonu verdiğini belirtti. Savcı sanığın, 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.



Esra H., Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde, geçen yıl 5 Ağustos'ta ölü bulundu. H. ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan C. ve Furkan G. ile kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema E.’nin ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada şüpheli olan Ümitcan U. gözaltına alındı. U., 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklanırken, Furkan G. ile Dilan C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli Tıp raporunda künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Esra'nın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Ümitcan U. hakkında 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olay sonrası H.’nin cep telefonunu sakladıkları iddia edilen Furkan G. ve Dilan C. hakkında ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında savunmalarını yapan sanıkların tamamı suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, sanık avukatlarının yeniden adli tıp kurumundan rapor alınması yönündeki taleplerini reddederek, toplanacak başkaca bir delil ve dinlenecek tanık kalmadığını bildirerek, savcıya mütalaası için söz verdi. Celse arasında mütalaasını sunan savcı, Esra H.'nin, 3 Ağustos 2021'de sanıkların tamamı evdeyken, künt kafa travmasına bağlı iç kanama sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti. Sanık U.'nun odada, H.'nin hayati bölgesi başına cebir uyguladığını, böylece maktulün düşürülmesi veya kafasının sert ve künt bir zemine çarptırılması sonucunda hayatını kaybettiğini, ardından sanığın cesede yatakta bulunduğu pozisyonu vererek evden ayrıldığını belirtti.

'ÜMİTCAN TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENMİŞTİR'

Mütalaasında adli tıp raporlarına dikkat çeken savcı, Esra'nın ölümünden önceki 24 saat içinde beyin kanaması geçirdiğini, ölüm olayının 01.00'den sonra gerçekleştiğini, o süre içerisinde sanık U.'nun evde bulunduğunu belirterek, "Sağlık ekiplerinin müdahalesi esnasında maktulün çenesinin kitlendiği gözetildiğinde, olayın gece saatlerinde sanığın maktul ile birlikte aynı evde oldukları vakitte olduğu anlaşılmıştır. Alınan raporlardan ve sanıkların beyanlarından anlaşılacağı üzere vücuttaki darbelerden sonra 1 saat içerisinde maktulün kustuğu ve şuurunun bozulduğu, bu şekilde maktül H.'nin Ümitcan U. tarafından öldürüldüğü belirlenmiştir." ifadelerini kullandı. Mütalaada, sanık U.'nun Esra H.'yi darbettiği ifade edilerek, "Bu darbeler neticesiyle maktulün vücudunun birçok yerinde bası, ekimoz ve sıyrık izleri oluştuğu anlaşılmaktadır. Bunlar maktulün kendini savunmak isterken meydana gelen izlerdir" denildi.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Sanık U.'nın H.'nin uyku halinde öldürdüğüne ilişkin bir delil ve iddia olmadığı belirtilen mütalaada, maktulün başına aldığı darbe ile ölümü arasındaki nedensellik bağının adli tıp raporlarıyla da tespit edildiği kaydedildi. Kişinin olay sırasında alkollü olması ya da ilaç almasının tek başına ‘kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme’ suçunu oluşturmadığı vurgulanarak, bu nedenle sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi.

'SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEDİLER'

Mütalaada, tutuksuz sanıklar Furkan G. ve Dilan C.'nin olaydan sonra U.'nun telefonda, "Beni bu işe karıştırmayın" demesi üzerine polisteki ifadelerinde U.'nun adını vermedikleri aktarıldı. Her 2 sanığın da H.'ye ait telefonu sakladıkları ve polis ifadesinde U.'nun ismini vermedikleri bu nedenle ‘suç delillerini gizlemek’ suçundan hüküm kurulması istenildi.

