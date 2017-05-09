Üniversite rektörü kilit isim çıktı !

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Dicle Üniversitesi'nde FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.

İddianamede, FETÖ/PDY terör örgütünün Dicle Üniversitesi'ni ele geçirmesinde Rektör yardımcısı Aslan Bilici'nin en önemli rolü oynadığı belirtildi.



Dicle Üniversitesi'nde FETÖ/PDY terör örgütünün akademik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonunda ihraç edilen eski Rektör Ayşegül Jale Saraç ile yardımcıları Aytekin Sır, Aslan Bilici ve Sabri Eyigün hakkında 'Terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarından 22.5'ar yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede FETÖ/PDY terör örgütünün akademik yapılanmasını ayrıntılı olarak açıklayan savcı, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyen Rektör yardımcısı Aslan Bilici'nin eylemlerine dikkat çekti.



FETÖ'NÜN ÜNİVERSİTEYİ ELE GEÇİRMESİNDE EN ÖNEMLİ ROLÜ OYNADI



Aslan Bilici'nin 2008-2016 yılları arasında Dicle Üniversitesi'nde Rektör yardımcısı olduğu ve birçok görevle birlikte Personel Daire Başkanlığı da yaptığını ifade eden savcı, şüphelinin 200'e yakın personelin ismini vererek bu kişilerin üniversitede göreve başladıklarını belirttiğini kaydetti. Şüphelinin 8 yıllık görevi boyunca yüzlerce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubunun üniversiteye yerleşmesine izin verdiğini vurgulayan savcı, Bilici'nin onay makamı olarak bile bile örgütün üniversiteyi ele geçirmesine katkı sağladığını vurguladı. Personel Daire Başkanı olan Bilici'nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dicle Üniversitesi'ni ele geçirmesinde en önemli rolü oynadığını belirten savcı, şüphelinin personel alımlarına izin vererek, ünivesitenin bu örgütün üssü konumuna getirilmesine sebebiyet verdiğini ifade etti.



PENSİLVANYA'YA GİDİP GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜLER



İddianameye yansıyan ifadesinde gençlik yıllarından beri Risale-i Nur okuduğunu belirten şüpheli Aslan Bilici, "Gençlik yıllarımdan beri vatanperver ve ahlaki değerlere sahip gençler ile ülkemizin kalkınacağına inanmaktaydım. Eğitim hayatım boyunca herhangi bir yurtta kalmadım ve devlet kredisi haricinde herhangi bir maddi destek almadım. FETÖ/PDY'ye ait herhangi bir ev, dershane, okul ya da kurslara katılmadım. FETÖ/PDY terör örgütü ile herhangi bir ilişki ve irtibatım kesinlikle yoktur. Herhangi bir kuruma ya da kişiye bağış yapmadım, himmet vermedim. Üniversitemize benim görev sürem boyunca Hakkari Üniversitesi'nden nakil olarak çok sayıda idari personel gelmiştir. Bu personeller FETÖ/PDY terör örgütünün referansı ile gelmişlerdir. Üniversitemizde Radyoloji bölümünde görevli Doçent Dr. Hatice Gümüş yaklaşık 3 yıl önce Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda görevli Doçent Dr. Metehan Gümüş ile birlikte Pensilvanya'ya Fethullah Gülen'i ziyarete gitmişlerdir. Hatice Gümüş benim de kendileri ile beraber Fethullah Gülen'i ziyarete katılmamı istedi. Uluslararası Radyoloji Kongresi için Amerika'nın Chicago şehrine gitmiştik. Bu kongre için bulunduğumuz sırada bu ziyaret gerçekleştirilmiştir. Üniversitemizde bir dönem öğretim üyesi olarak görevli Mustafa Özateş de bir kongre vesilesi ile gittiği Amerika'da Pensilvanya'ya giderek Fethullah Gülen'i ziyaret etmiştir. Ben Fethullah Gülen'i ziyarete gitmedim, herhangi bir şekilde görüşmem olmadı"dedi.