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Ünlü fast food zincirinde dehşet: ''Bebek kanı var deyip bıçakladı''

Ünlü fast food zincirinde dehşet: ''Bebek kanı var deyip bıçakladı''
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Adana'da bir fast food restoran zincirinin şubesinde 21 yaşındaki bir genç “Yemeğinizde bebek kanı var” diye bağırıp, kendisine engel olmak isteyen çalışanı bıçakladı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. ABD menşeli bir fast food restoran zincirinin şubesine giden H. G., iddiaya göre, “Yemeğinizde bebek kanı var” diye bağırıp, çalışanlara saldırdı. H. G., kendisine engel olmak isteyen restoran çalışanı Egemen S.’yi karnından bıçakladı. Egemen S., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise çevredekiler tarafından yakalandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Egemen S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan H. G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

DHA

Etiketler adana burger king fast food
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