Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, 1 ev hapsi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Abdi İbrahim İlaç şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut’un oğlu İbrahim B., magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal H., ve Huzur Giyim’in sahibi Turgut Gençal’ın oğlu Abdullah G. gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Savcılığa ifade veren şüphelilerden Bilal H., ’konutu terk etmemek’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle, Abdullah G. tutuklama talebiyle, İbrahim B. ile Mehmet Üstündağ ise ’yurt dışına çıkış yasağı’ ile ’imza atmak’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen Abdullah G.'ın tutuklanırken, Bilal H. hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verildi. İbrahim B. ile Mehmet Üstündağ hakkında da yurtdışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İHA