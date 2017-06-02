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  4. 02 Haziran 2017 12:17

Ünlü oyuncunun yeğenini sıcak suyla haşladılar !

Ünlü sanatçı Halil Ergün'ün yeğeni Ahmet Ergün, çay ocağında kavga ettiği kişilerin üzerine kaynar su dökmesi sonucu ağır yaralandı.

Ünlü oyuncunun yeğenini sıcak suyla haşladılar !
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Sanatçı Halil Ergün'ün, yeğeni 46 yaşındaki Ahmet Ergün, sahibi olduğu çay ocağında kavga ettiği kişilerin üzerine kaynar su dökmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Ergün, tedaviye alındı.

İznikli olan Halil Ergün'ün, geçen yıl 70 yaşında ölen ağabeyi Dalyan Ergün'ün oğlu Ahmet Ergün, dün gece saat 23.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde işlettiği çay ocağını kapatmaya hazırlanırken, işyerine gelen 3 kişi kendisinden çay istedi. İşyerini kapatacağını söyleyerek çay servisi yapmayan Ahmet Ergün ile kimlikleri henüz belirlenemeyen bu kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşürken kavga ettiği kişiler tarafından itilince sırt üstü kaynar su dolu kazanın üzerine düşen Ahmet Ergün ağır yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Ergün, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için Bursa'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yanık Ünitesi'nde yoğun bakıma alındı. Polis, olay sonrası kaçan 3 kişinin kimliklerini güvenlik kameralarını izleyerek araştırıyor.
Yakınları olayı öğrenen sanatçı Halil Ergün'ün de Bursa'ya gelerek yeğeni Ahmet Ergün'ün tedavisiyle ilgileneceğini söyledi.

DHA

kavga , halil ergün