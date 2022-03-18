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Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz

Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz

2013 yılında yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert, yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Recep Sert'in ifadesi ortaya çıktı.

Balıkesir Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bursa'dan Balıkesir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, 16 Mart'ta şüphelileri takibe aldı. Uyuşturucu teslim edildiği sırada suçüstü yapan ekipler, aralarında 9 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.

''BEN YAPMADIM''
1 kilo 237 gram metamfetaminin ele geçirildiği operasyonda; taksi şoförü olduğu belirlenen M.B. (32) serbest bırakılırken, Recep Sert, E.Y. (24), Ü.K. (29), M.B. (32) , D.T (35), T.K. (37), A.K. (38), Ş.T. (41), S.Y. (42) ve B. E. (44) adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk sırasında Recep Sert, görüntü çeken gazetecilere "Ben yapmadım, göreceksiniz" diyerek seslendi.

Etiketler recep sert uyuşturucu
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