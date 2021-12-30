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Vergi Dairesi’ndeki rüşvet operasyonunda 3 tutuklama

Vergi Dairesi’ndeki rüşvet operasyonunda 3 tutuklama

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne üç gün önce yapılan rüşvet operasyonunda rüşvet alırken yakalanan müdür ve iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı'nın üç gün önce yaptığı operasyonda 200 bin TL. rüşvet alırken yakalanan Vergi Dairesi Müdürü S.O. ile D.E ve A.A.’nın sorgulamaları tamamlandı.

Bugün sabah erken saatlerde Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen müdür S.O. ile iki kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vergi Dairesi Müdürü S.O. ve yakalanan iki kişi polisin uzun süre teknik takibine alınmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

(Kaynak)

Etiketler vergi vergi dairesi rüşvet gözaltı tutuklama
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