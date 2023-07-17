Vicdansız! Yavru köpeği sopayla dövdü

İstanbul Sultangazi'de, acımasız F.S. yavru köpeği sopayla dövdü. Vicdansız kadın kendisine tepki gösteren komşularına da tehditler savurdu

İstanbul'un Sultangazi ilçesinin Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yalnız yaşayan F.S.'nin 5 ay önce sahiplendiği yavru köpeği aylarca sopa ile dövdüğü öne sürüldü. İddiaya göre, komşularının tepkisi üzerine F.S. köpeğe uyguladığı şiddeti artırdı. 5 Temmuz Çarşamba Günü akşam saatlerinde ise F.S.'nin köpeğe sopayla şiddet uyguladığını gören komşusu Filiz Demirtaş, tepki gösterdi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Demirtaş'ı gören F.S. tehditler savurdu. Görüntülerde, elinde sopa olan F.S.'nin köpeğin peşinden gittiği ve 'Bu köpeği de öldürürüm, sizi de öldürürüm. Akıllı olacaksın.' diye bağırdığı görülüyor. Bir başka görüntü de ise Gülizar Poyraz, F.S.'nin evinin önünden geçtiği sırada, köpeğin seslerini duydu. Evin bahçesine doğru bakan Poyraz, aç ve susuz bırakıldığını düşündüğü köpeğin sağlık durumunun iyi olmadığını görünce, köpeği cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Polise giderek hem kendisine hem de yavru köpeğe saldırdığı için F.S.'den şikayetçi olan komşusu Filiz Demirtaş, Gazi Polis Karakolu'nda ifade verdi. Sultangazi Belediyesi ekipleri yavru köpeği barınağa götürürken, F.S. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan F.S. serbest bırakıldı.

"SABAH 06.00'DA KÖPEĞİ DÖVMEYE BAŞLIYOR"

F.S.'den şikayetçi olan Filiz Demirtaş, "Köpeğin üzerinde fırça sapı kırdı. Mahallede çocuklar oynuyordu, çocuklar bahçeye girmiş. Köpeğe bağırarak, 'Bir daha bunları bahçeye alacak mısın?' diyerek üzerinde sopa kırdı. Bu kez kendisine tepki verdim. Bana hakaret etti. Ölüm tehditi savurdu. Ben köpeğin ağlamasına dayanamadım. Şikayetçi oldum, hem hakaretten hem de köpeğe şiddetini yazdım. Köpeğin ağlama sesinden uyuyamıyorum. Sabah 06.00'da köpeği dövmeye başlıyor" dedi.

KÖPEĞİN ÜZERİNDE SOPA KIRDI

Köpeğin şiddete uğradığını ilk fark edenlerden biri olduğunu belirten Gülizar Poyraz, "Kadın konuşulacak gibi değil. Karşına alıp konuşunca hakarete uğruyorsun. Birinin köpekle ilgilendiğini görünce köpeğe daha fazla şiddet uyguluyor. Zaten köpeğin üzerinde kırılan sopayı da gördük" dedi.