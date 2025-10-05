  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 4 ayaklı canlı yaralandı, 2 ayaklı cani serbest bırakıldı!

Yavru köpeği kuyruğundan tutup yere fırlattı

Güncelleme:

Kocaeli'de kuyruğundan tuttuğu yavru köpeği yere fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan bir şüpheli gözaltına alındktan sonra mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün Kandıra ilçesine bağlı Pınarlı köyünde meydana geldi. E.B. isimli bir kişi, bahçesine girdiğini iddia ettiği bir yavru köpeği kuyruğundan tutup yere fırlattı.

O anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin yere fırlatıldıktan sonra acı çığlıkları ve çevredeki vatandaşların E.B.'ye gösterdiği tepki yer aldı.

Ayrıca, E.B.'nin kendisine tepki gösteren vatandaşlara da küfür ederek karşılık verdiği duyuldu.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken olay tepki çekti. E.B., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu sonrası mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

DHA

text-ad
Etiketler adli kontrol yavru köpek kuyruğundan tutup fırlattı Kocaeli kandıra
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı?'' ''Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı?'' Yeni bir ittifak mı doğuyor? Erbakan o fotoğraf için sessizliğini bozdu Yeni bir ittifak mı doğuyor? Erbakan o fotoğraf için sessizliğini bozdu İslam Memiş rekor üstüne rekor kıran altın için yatırımcının aklındaki tarihi açıkladı İslam Memiş rekor üstüne rekor kıran altın için yatırımcının aklındaki tarihi açıkladı Türkiye'nin yüksek güçlü lazer sistemi IŞIK testi geçti! Türkiye'nin yüksek güçlü lazer sistemi IŞIK testi geçti! Avutkatlığa geri dönen Ebru Polat'ın adliye kombini olay oldu Avutkatlığa geri dönen Ebru Polat'ın adliye kombini olay oldu Elektrik ve doğalgaz zam var mı derken, faturalarda yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğalgaz zam var mı derken, faturalarda yeni dönem başlıyor Atama kararları Resmi Gazete'de! Atama kararları Resmi Gazete'de! ''Camide cinsel ilişki'' iddiasıyla kız kardeşine kaynar suyla işkence etti! ''Camide cinsel ilişki'' iddiasıyla kız kardeşine kaynar suyla işkence etti! Kural hatası iddiası olay oldu: Galatasaray - Beşiktaş derbisi iptal edilip yeniden mi oynatılacak ? Kural hatası iddiası olay oldu: Galatasaray - Beşiktaş derbisi iptal edilip yeniden mi oynatılacak ? Tatile doyamayan Berrak Tüzünataç'tan yaza veda pozları Tatile doyamayan Berrak Tüzünataç'tan yaza veda pozları
MİT'in Suriye'de yakaladığı aile boyu IŞİD militanları hakkında kan donduran ayrıntılar MİT'in Suriye'de yakaladığı aile boyu IŞİD militanları hakkında kan donduran ayrıntılar Ünlü şarkıcıdan İzel-Çelik-Ercan grubuyla ilgili olay olan itiraf Ünlü şarkıcıdan İzel-Çelik-Ercan grubuyla ilgili olay olan itiraf Bakanlıktan servis şoförünü öldürüp gömen DEAŞ'lı aile için yeni açıklama Bakanlıktan servis şoförünü öldürüp gömen DEAŞ'lı aile için yeni açıklama KIZILELMA PT-5 bir testi daha geçti; uçuşa AKINCI İHA eşlik etti KIZILELMA PT-5 bir testi daha geçti; uçuşa AKINCI İHA eşlik etti Komşusuna hayatı dar etti: Geçen sene dışkı atmıştı, bu sene de bunu yaptı! Komşusuna hayatı dar etti: Geçen sene dışkı atmıştı, bu sene de bunu yaptı! Enerji Bakanı Bayraktar'dan ''ABD gazı'' eleştirilerine dikkat çeken yanıt Enerji Bakanı Bayraktar'dan ''ABD gazı'' eleştirilerine dikkat çeken yanıt Türkiye'nin tatil cennetinde yaz geri döndü: Sahiller doldu! Türkiye'nin tatil cennetinde yaz geri döndü: Sahiller doldu! Erman Toroğlu derbi sonrası Galatasaray'daki Mauro Icardi bombasını patlattı Erman Toroğlu derbi sonrası Galatasaray'daki Mauro Icardi bombasını patlattı Türkiye'nin ABD ve AB için üretim yapan 30 yıllık devi iflas etti Türkiye'nin ABD ve AB için üretim yapan 30 yıllık devi iflas etti İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları yurda döndü İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları yurda döndü