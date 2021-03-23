Yavru köpeği yere çarparak öldürmüştü! Tutuklanma talebi reddedildi

İstanbul Sarıyer'de çalıştığı iş yerinde kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle "Dora" isimli üç aylık köpeği yere vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanığın tutuklama talebi reddedildi.

İstanbul Sarıyer'de çalıştığı iş yerinde kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle "Dora" isimli üç aylık köpeği yere vurarak öldürdüğü iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ozan Ö. hakim karşısına çıktı.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ozan Ö. ve müşteki Cihan Kahya'nın avukatları hazır bulundu.

''KÖPEK BENİ ISIRINCA BİR ANDA BU EYLEMİ YAPTIM''

Sanık Ozan Ö. savunmasında "Her şey kamera kayıtlarında görülmektedir. Söyleyecek fazla bir şey yok. Şikayetçi ile aramda herhangi bir husumet bulunmamaktadır. Olay günü köpek beni ısırınca bir anda bu eylemi yaptım. Daha sonra arkadaşımla beraber köpeği veterinere götürdüm" dedi.

"CANİCE HİSLE VURARAK ÖLDÜRMÜŞTÜR"

Köpeğin sahibi müşteki Cihan Kahya’nın avukatları Cansu Susesi ve Cansın Mayda ise şunları söyledi:

"Köpek yavrudur. Henüz üç aylık olduğu için diş gelişimi tamamlanmamıştır. Görüntülerden anlaşılacağı gibi köpeğin ısırması gibi bir durum yoktur. Sanığın eylemi köpeğin ısırmasıyla orantılı değildir. Şikayetçiyiz. Sanık, köpeğin peşinden giderek onu kovalayarak yakalamış ve canice hisle vurarak öldürmüştür. Sanığın tutuklanarak en üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz." Şikayetçi avukatlar, sanığın hakkında daha önce de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğunu hatırlatarak, mahkemelere bu hususta ihbarda bulunulmasını talep ettiler.''

''ISIRMADAN DEĞİL, DİŞLEMEDEN BAHSEDİLEBİLİR"

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu ise davaya katılma talebinde bulunarak "Sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz. Üç aylık bir köpeğin ısırmasından değil, dişlemesinden bahsedebiliriz" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

İstanbul Barosu'nun suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle katılma talebini reddeden mahkeme, sanığın tutuklanmasını talebini de reddetti. Duruşma ertelendi.

"SAHİPLİ HAYVAN MAL STATÜSÜNDE"

Duruşma sonrasında yazılı açıklama yapan şikayetçi avukatlarından Cansın Mayda "Ne yazık ki mevzuatımızda sahipli hayvan, çok acı bir şekilde söylüyorum ki mal statüsündedir. Canlı olan, acıyı, sevgiyi hisseden, duyguları olan varlıkların mal olarak değerlendirilmesi bizlerin hayvan hakkı savunucularının kanayan yarasıdır. Yeni yasayla birlikte yapılacak düzenleme ile hayvanların bu statüden çıkacağını ümit ediyoruz. Dora ve bugüne kadar insanlar tarafından zarar verilmiş bütün canlılar için savaşımız her daim devam edecektir" dedi. Avukat Cansu Susesi ise "Toplumun en zayıf halkası olan hayvanları, yasama ve yargı yoluyla korumak devletin görevidir. Yeni yasa acilen yürürlüğe girmelidir" ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay sonrası kaçan sanık Ozan Ö.'nün yavru köpeği öldürdüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden köpeğin sahipleri, sosyal medyada "Dora için adalet etiketiyle" mesajlar yayınlamıştı. Köpeği öldüren sanık, polisteki ifadesinde, köpeğin patronunun olduğunu, bir anlık öfke ile yaptığını söylemişti. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'nce gözaltına alınan Ozan Ö.'nün 24 Nisan 2020'de sevk edildiği savcılıkça "Mala zarar verme" suçundan tutuklanması talep edilmişti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, olayın kamera görüntülerine göre 21 Nisan 2020'de sanığın Dora isimli yavru köpeği, havaya kaldırıp yere fırlattığı tespit edildi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı da belirtilen iddianamede, sanığın "Haksız yere sahipli bir hayvanı öldürmek suretiyle mala verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi talep edilmişti.