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Yazlık sitede cinayet: Güvenlik görevlisi, bir kişiyi öldürdü

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Mersin'de site güvenlik görevlisi tartıştığı site sakinini bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'ndeki bir yazlık sitede meydana geldi.

İddiaya göre, akşam saatlerinde site havuzunda alkol aldığı ileri sürülen site sakini S.A. (32), sitenin güvenlik görevlisi A.K. (35) tarafından havuz başında alkol almaması konusunda uyarılınca ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma diğer site sakinlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Mersin'de site güvenlik görevlisi tartıştığı site sakinini bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ancak aynı gün saat 22.00 sıralarında S.A. ile site güvenlik görevlisi arasında aynı konuyla ilgili yeniden tartışma çıktı. Sitenin nizamiye kapısında yaşanan tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan güvenlik görevlisi, S.A.'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralanan S.A., bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Mersin'de site güvenlik görevlisi tartıştığı site sakinini bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Cinayet anı kamerada

Öte yandan, S.A.'ın bıçaklanma anı sitenin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, S.A.'ın araçla siteden çıktığı sırada güvenlik görevlisi ile tartıştığı, daha sonra aracını park ederek kulübeye gelip güvenlik görevlisi ile tartışmaya devam ettiği anlar yer aldı.

Mersin'de site güvenlik görevlisi tartıştığı site sakinini bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan güvenlik görevlisinin, S.A.'a saldırıp bıçaklayarak yere yatırıp tekmelediği anlar da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA

Etiketler mersin yazlık site güvenlik güvenlik görevlisi güvenlikçi cinayet daire sahibi site sakini
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